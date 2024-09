Il tycoon durante un comizio: "Non sono io una minaccia per la democrazia, sono loro"

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito la sua avversaria alle elezioni presidenziali di novembre Kamala Harris una “minaccia per la democrazia”. Parlando a un comizio dei suoi sostenitori a New York, ha detto: “Vorrei anche rivolgere un messaggio diretto a Kamala Harris, ai politici democratici della sinistra radicale e ai media che diffondono fake news: guardate quanti ce ne sono. Dobbiamo riportare i nostri media nel Paese, dobbiamo riportarli indietro”. “Ma il messaggio è che è tempo di smetterla con le bugie, con le bufale, con le diffamazioni, con le ‘risse legali’ o le false cause legali contro di me e di smetterla di sostenere che i vostri oppositori trasformeranno l’America in una dittatura, datemi una tregua”, ha aggiunto, “perché il fatto è che non sono io una minaccia per la democrazia, lo sono loro”.

Sondaggio Fox, Harris davanti a Trump per 2 punti

La vicepresidente Kamala Harris supera l’ex presidente Trump nel nuovo sondaggio nazionale di Fox News, che rileva uno spostamento di 3 punti percentuali tra gli elettori registrati per le presidenziali del 2024 rispetto alla metà di agosto. Il mese scorso Trump aveva un vantaggio di 1 punto, mentre oggi Harris è in vantaggio di 2 punti: 50%-48%. E’ la prima volta – ricorda l’emittente televisiva Usa – che Harris raggiunge un risultato del genere.

