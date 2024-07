Il tycoon riprende la campagna elettorale a due giorni dalla convention che l'ha ufficialmente nominato candidato dei Repubblicani

Donald Trump torna in campagna elettorale e terrà il primo comizio da quando la scorsa settimana è rimasto ferito nell’attentato contro di lui in Pennsylvania. L’ex presidente Usa e candidato repubblicano alla Casa Bianca è atteso per un comizio in Michigan che inizierà alle 17 locali, le 23 in Italia, e stavolta al suo fianco avrà anche il suo candidato vice presidente, fresco di investitura alla convention Gop, il senatore dell’Ohio JD Vance. Si tratta del primo comizio congiunto per il ticket repubblicano. Il Michigan è uno dei cosiddetti ‘battleground states’, cioè uno degli Stati cruciali che è atteso determineranno l’esito delle elezioni presidenziali. Con Vance al suo fianco, Trump terrà un discorso a Grand Rapids, roccaforte storicamente repubblicana che nelle ultime elezioni è diventata sempre più blu.

La scelta di Vance da parte di Trump è stata vista come una mossa per ottenere il sostegno dei cosiddetti elettori della Rust Belt in luoghi come Michigan, Pennsylvania, Wisconsin e Ohio, che hanno aiutato Trump a ottenere la sua vittoria a sorpresa nel 2016. Vance ha menzionato specificamente questi luoghi durante il suo discorso di accettazione alla convention. I democratici hanno dominato le recenti elezioni in Michigan, ma i repubblicani vedono ora un’apertura nello Stato, mentre i democratici sono sempre più divisi sull’opportunità che Joe Biden abbandoni la corsa. Biden ha ribadito di non volersi ritirare e ha cercato di riportare l’attenzione su Trump, affermando venerdì che il discorso di accettazione di Trump alla convention repubblicana ha mostrato una “visione oscura del futuro”. L’81enne candidato democratico, che questo mese si è presentato a Detroit, si trova attualmente in isolamento nella sua casa al mare nel Delaware dopo che gli è stato diagnosticato il Covid-19.

Grand Rapids è la città più grande della contea di Kent, una delle tre contee del Michigan vinte da Trump nel 2016 e conquistate da Biden nel 2020. È anche un’area in cui Nikki Haley si è assicurata un numero consistente di voti nelle primarie repubblicane di febbraio, un gruppo di elettori che entrambe le campagne presidenziali sperano ora di raccogliere. La parlamentare democratica di Grand Rapids, Hillary Scholten, è tra i sempre più numerosi legislatori che chiedono a Biden di abbandonare la corsa dopo la disastrosa performance nel dibattito tv con Trump.

