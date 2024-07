Il leader democratico della Camera ha incontrato giovedì sera il Commander in Chief che oggi riprende dal Michigan la sua campagna

Il leader democratico della Camera, Hakeem Jeffries, si è incontrato in privato giovedì sera con Joe Biden, per riferirgli le preoccupazioni del gruppo parlamentare sulla sua ricandidatura alla Casa Bianca. Lo riporta Politico, anche se non è chiaro se Jeffries abbia chiesto al presidente di ritirarsi dalla corsa. Lo stesso Jeffries ha riferito ai parlamentari Dem di avere “espresso direttamente” al presidente tutti gli aspetti del dibattito interno al gruppo parlamentare.

Biden riprende la campagna, oggi comizio in Michigan

Nel frattempo, dopo la chiusura del vertice Nato di Washington, Joe Biden riprende la campagna elettorale, mentre il Partito democratico continua a discutere al suo interno sul futuro politico del presidente. Biden sarà oggi in Michigan, uno degli Stati che formano il cosiddetto ‘Muro Blu’ democratico, la cui tenuta è fondamentale per l’esito del voto di novembre. Nell’evento elettorale di Detroit il presidente Usa sarà affiancato sul palco da numerosi esponenti locali e nazionali del Partito democratico. Non è prevista invece la partecipazione della governatrice democratica Gretchen Whitmer, indicata dai media come una possibile sostituta del presidente per un’eventuale nuova campagna per la Casa Bianca. Nei giorni scorsi, in un’intervista, Whitmer aveva confermato il suo sostegno a Biden

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata