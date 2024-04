Il tycoon in un video sul suo social Truth

L’ex presidente degli Stati Uniti e candidato repubblicano a Usa 2024 Donald Trump, ha dichiarato in un video sul suo social Truth che i singoli stati americani dovrebbero avere le proprie leggi sull’aborto. “Molte persone mi hanno chiesto quale sia la mia posizione sull’aborto e sul diritto all’aborto”, ha detto il tycoon nel video in cui ha spiegato: “La mia opinione è che ora che abbiamo l’aborto dove tutti lo volevano da un punto di vista legale, gli stati potranno determinarlo tramite voto o legge, o forse entrambi, e qualunque cosa decidano deve essere la legge del paese. In questo caso, la legge dello Stato”.

Il tycoon ha di fatto respinto l’idea di un divieto nazionale sull’aborto rimandando ai singoli stati il compito di legiferare. “Molti stati saranno diversi. Molti avranno un numero di settimane diverso o alcuni avranno un programma più conservatore di altri e questo sarà quello che sarà”, ha aggiunto Trump sottolineando che “alla fine è tutta una questione di volontà delle persone”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata