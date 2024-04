Proseguono comunque negli Stati Uniti i preparativi per assistere all'evento

Il Nordamerica – dal Canada al Messico passando per gli Stati Uniti -attende con trepidazione la grande eclissi totale di sole non senza una buona dose di preoccupazione legata alle condizioni meteorologiche che in diverse zone interessate dal fenomeno rischiano di compromettere lo spettacolo determinato dal passaggio della Luna davanti alla nostra stella. Evento che – da costa a costa – in Nordamerica si verificherà di nuovo solamente tra 21 anni. A Mesquite, a est di Dallas (Texas), in tanti sono accorsi per assistere all’eclissi, che durerà più 4 minuti portando l’oscurità in pieno giorno. Non manca chi intende godersi l’evento a prescindere dalle condizioni meteo e dalle nuvole. Come l’inglese Chris Lomas, arrivato proprio in Texas per assistervi. Se le nuvole copriranno il sole, afferma, “diventerà comunque buio. Si tratta solo di convidere l’esperienza con altre persone”.

A Cleveland, l’eclissi ha convinto i tifosi delle Final Four femminili Matt e Sheila Powell a restare un giorno in più dopo la partita di domenica. Anche se alla fine potrebbero decidere di partire in direzione della Missouri Valley (località dell’Iowa dove vivono) alla ricerca di cieli più limpidi. Meteo incerto, invece, sul lago Eerie, nonostante il tempo splendido di domenica. Gli unici luoghi dove le condizioni meteorologiche non dovrebbero giocare brutti scherzi sono il New England e il Canada. Anche qui passerà il cono di oscurità provocato dall’eclissi largo 185 chilometri.

