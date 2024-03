Sarà aperta fino al 31 dicembre per celebrare il 90° anniversario del parco

La nuova attrazione del Brookfield Zoo di Chicago è ora aperta agli ospiti e offre una vista dall’alto dei giardini del parco, degli habitat degli animali e dello skyline di Chicago. La ruota panoramica di 33 metri sarà aperta fino al 31 dicembre per celebrare il 90° anniversario del parco. Nel video il time-lapse della costruzione dell’attrazione. È dotata di 24 gondole che possono ospitare fino a sei persone ciascuna per un giro della durata di 7-8 minuti. La ruota panoramica da 125 tonnellate è stata prodotta nei Paesi Bassi e spedita negli Stati Uniti in sette container da 40 piedi. 350.000 luci LED la illumineranno durante le ore serali e gli eventi

