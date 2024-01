Nella metropoli dell'Illinois, colpita dalla tempesta, sono previste temperature al di sotto dello zero

La tempesta e le gelide temperature che hanno travolto gli Stati Uniti non hanno fermato l’entusiasmo degli animali che vivono nello zoo di Chicago. Gli orsi bruni e le lontre, infatti, sono stati sorpresi a giocare in mezzo alla neve. Le critiche condizioni meteorologiche, però, hanno costretto il parco zoologico a chiudere nella giornata di venerdì 12 gennaio ma dovrebbe riaprire già il 13. Nella metropoli dell’Illinois sono previsti diversi centimetri di neve per tutto il fine settimana, con un clima ben al di sotto dello zero.

