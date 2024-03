Il presidente Usa all'attacco del candidato repubblicano

Nel suo discorso sullo stato dell’Unione, il presidente Joe Biden ha parlato di un suo secondo mandato, criticando il candidato del GOP Donald Trump per aver sposato “il risentimento, la vendetta e la punizione” e per aver messo a rischio la libertà in patria e all’estero. Durante il suo discorso, Biden ha lanciato numerose bordate al “mio predecessore” senza mai nominare Trump – 13 volte in tutto – alzando ripetutamente la voce e cercando di placare le preoccupazioni degli elettori sulla sua età e sulle sue prestazioni lavorative, acuendo al contempo il contrasto con il suo quasi certo rivale di novembre.

