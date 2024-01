Diversi testimonio dicono di aver sentito un'esplosione prima che divampassero le fiamme

Una persona è morta e un vigile del fuoco è rimasto ferito in un incendio in un condominio a Cambridge, Massachusetts. WCVB riferisce che testimoni hanno detto di aver sentito un’esplosione prima dell’incendio nell’edificio di quattro piani intorno alle 4:40 di martedì. Il capo dei vigili del fuoco di Cambridge, Thomas Cahill, ha detto che una persona è stata trovata morta in una delle unità. Diversi altri residenti sono stati salvati e un vigile del fuoco ha riportato un lieve infortunio. Circa 40 persone sono rimaste sfollate a causa dell’incendio.

