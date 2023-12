Disavventura a lieto fine per un ragazzo dell'Indiana

Era rimasto intrappolato per sei giorni tra i rottami del suo pick-up dopo essersi schiantato lungo l’Interstate 94 nei pressi di Portage, nello Stato americano dell’Indiana. È un vero e proprio “miracolo di Natale” il salvataggio di un ragazzo di circa 20 anni, avvenuto nelle scorse ore grazie al ritrovamento del furgone da parte di due pescatori che stavano esplorando alcuni luoghi di pesca.

A un certo punto si sono imbattuti nei rottami del veicolo. Dentro c’era un uomo. “Hanno toccato il corpo, la persona ha girato la testa e ha iniziato a parlare con loro”, ha riferito un agente di polizia. L’autista ha detto agli uomini che era intrappolato dal 20 dicembre.

Il pick-up si era schiantato sotto un cavalcavia, dove non poteva essere visto dall’autostrada sovrastante, a circa 50 chilometri a sud-est di Chicago. Il giovane, dopo essere stato estratto dai rottami del pick-up, è stato trasportato in aereo in un ospedale di South Bend. Il suo nome non è stato diffuso. La polizia di Stato ha fatto sapere che non era stata denunciata la sua scomparsa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata