L'indicente è avvenuto a Wilmington, nel Delaware. Da chiarire la dinamica

Un’auto si è scontrata a Wilmington, nel Delaware, contro un suv parcheggiato che stava sorvegliando il corteo di automobili del presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Il presidente e la First Lady Jill Biden sono rimasti illesi. I servizi segreti non hanno commentato immediatamente l’incidente, la cui dinamica non è ancora chiara.

