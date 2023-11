Il tycoon reo di aver definito "parassiti" i suoi avversari politici

Duro attacco della campagna Biden-Harris per il 2024 all’ex presidente Donald Trump, reo di avert utilizzato un linguaggio nazi-fascista nel weekend del Veteran’s Day. “In un fine settimana nel quale gran parte degli americani rendeva omaggio agli eroi della nazione, Donald Trump ha scimmiottato il linguaggio autocratico di Adolf Hiltler e Benito Mussolini, due dittatori contro i quali molti veterani diedero la vita, per sconfiggere proprio il tipo di idee anti americane che sono propugnate da Trump”. E’ questa la dura risposta di Ammar Moussa, portavoce della campagna Biden-Harris 2024, alle parole pronunciate nel corso del weekend del Veteran’s Day da Donald Trump, che ha definito “parassiti” i suoi avversari politici.

Più pacata la risposta del vice portavoce della Casa Bianca, Andrew Bates. “Non commentiamo le elezioni presidenziali 2024”, ha detto, ricordando che il presidente Biden è stato impegnato nel fine settimana a onorare la memoria dei veterani Usa, in passato definiti “sfigati” e “perdenti” da Trump.

On Veterans Day every year, we pause to honor our nation’s veterans and affirm the sacred obligation we bear to those who volunteer to serve, as well as their families, caregivers, and survivors.

Just as you kept ultimate faith to our country – we’ll always keep faith with you. pic.twitter.com/fXun7RgHmq

— President Biden (@POTUS) November 12, 2023