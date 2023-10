Il presidente americano ha risposto alle domande del procuratore Robert Hur

La Casa Bianca ha fatto sapere che il presidente Joe Biden è stato ascoltato nell’ambito dell’indagine condotta dal procuratore speciale Robert Hur, sulla sua gestione di alcuni documenti riservati, ritrovati nella sua residenza in Delaware e in un suo ufficio a Washington. Una nota dell’amministrazione americana ha specificato che Biden è stato ascoltato alla Casa Bianca sottolineando come Potus stia “collaborando”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata