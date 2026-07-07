Sky, arriva ‘Nord Sud Ovest Est’: la seconda stagione della serie sugli 883

Nei panni di Max Pezzali e Mauro Repetto ci saranno ancora Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli

In arrivo su Sky e in streaming su Now ‘Nord Sud Ovest Est’, la seconda stagione della serie sugli 883. Le date sono state annunciate oggi da parte dell’emittente. Nei panni di Max Pezzali e Mauro Repetto, ci saranno ancora una volta Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, a raccontare l’esplosivo 1993 del duo, tra nuovo album, concerti e nuovi amori. ‘Nord Sud Ovest Est’ è una dramedy Sky Original di Sydney Sibilia targata Sky Studios e Groenlandia, società del Gruppo Banijay, prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia.

Quando esce la seconda serie sugli 883

La seconda stagione della serie sugli 883, ‘Nord Sud Ovest Est’, sarà in onda dal 9 ottobre 2026 su Sky e in streaming su Now. Il cuore della nuova stagione, composta da 8 episodi, sarà proprio il nuovo album in uscita degli 883 che avrebbe cambiato tutto, nuovi amori, concerti leggendari, il mitico Jolly Blu e l’America: tutte le emozioni dell’esplosivo 1993 di Max Pezzali e Mauro Repetto. La serie fa seguito ad ‘Hanno Ucciso l’Uomo Ragno’, tra le serie Sky Original più viste di sempre, e racconterà appunto in otto nuovi episodi appunto le vicende che portarono al secondo e ultimo album della band di Pavia, arrivato al culmine di un successo travolgente.

Regia e attori

Nuovo il team di regia, composto da Sydney Sibilia, Alessio Lauria, Simone Godano, Alice Filippi. La nuova stagione è scritta da Francesco Agostini, Marco Pettenello e Sydney Sibilia. Con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli nei panni dei due underdog che, grazie alla musica, negli anni ‘90 diventarono gli improbabili eroi di una storia in grado di far cantare ed emozionare ancora oggi intere generazioni di fan, tornano nei nuovi episodi anche Ludovica Barbarito (Silvia), Davide Calgaro (Cisco), Edoardo Ferrario (Pierpaolo), Roberto Zibetti (Claudio Cecchetto) e Riccardo Armiento (Nemorino), affiancati dalle new-entry Gaia Zampighi (Michela Rossini) e Rosa Barbolini (Caterina).