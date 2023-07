Il cedro rosso sarà abbattuto per far posto a nuove abitazioni

Con corde, un’imbracatura, un’amaca e un sistema di carrucole, gli attivisti di Seattle si sono arrampicati su un vecchio e folto albero per impedirne l’abbattimento. Il cedro rosso occidentale, soprannominato “Luma”, è alto circa 24,4 metri, con due tronchi di circa 1,2 metri di diametro ciascuno. Per gli attivisti potrebbe avere 200 anni. L'”occupazione” è iniziata il 14 luglio e ogni attivista ha fatto turni di diversi giorni sull’albero. L’albero si trova in un’area di sviluppo dove una casa monofamiliare sta per essere sostituita da sei unità abitative. Dopo aver esaminato il sito la decisione di abbattere l’albero per ospitare le nuove abitazioni.

