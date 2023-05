Un uomo avrebbe aperto il fuoco davanti a un centro commerciale

Tragedia per una sparatoria in Texas. “Appena uscito dal centro commerciale ho visto una città fantasma. Ho continuato a camminare, tutte le porte erano chiuse, tranne me che continuavo a camminare, e ho visto i corpi delle persone a terra”. Così Eber Romero, un testimone della sparatoria a Dallas, intervistato da Associated Press. “Ho visto persone ferite gravemente, corpi, anche bambini”, racconta ancora Romero. Nella sparatoria sono morte 8 persone, più il killer, che sarebbe stato ucciso dalle forze dell’ordine.

