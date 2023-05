Sparatoria in un centro commerciale sabato nell’area di Dallas. Le prime chiamate per segnalare gli spari sono arrivate intorno alle 15.40 (ora locale a Dallas) dall’Allen Premium Outlets di Allen, in Texas. Ci sono state diverse vittime, tra cui dei bambini: al momento il bilancio è di otto vittime della sparatoria. Anche il killer è stato ucciso dalla polizia.

