Cinque persone sono state uccise in una sparatoria in una casa nel sud-est del Texas venerdì notte. Quattro persone sono state dichiarate morte sulla scena della sparatoria avvenuta nella città di Cleveland e la quinta è morta in un ospedale, ha reso noto l’ufficio dello sceriffo della contea di San Jacinto.

La sparatoria nella cittadina che si trova a circa 72 chilometri a nord-est di Houston è stata segnalata intorno alle 22:30, ora locale. Nella sparatoria è stato utilizzato un fucile e non sono stati effettuati arresti, ha riferito Abc News. Al momento non sono stari rilasciati ulteriori dettagli sulla dinamiche della sparatoria o sull’identità delle vittime.

