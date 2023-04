Dopo l'udienza a New York, Trump è tornato nella sua casa a Mar-a-Lago

I sostenitori dell’ex presidente Donald Trump si sono radunati in Florida, a Southern Boulevard, per mostrare la propria vicinanza al tycoon. Trump è accusato di 34 capi di accusa dalla procura di New York, tra i quali figura anche la cospirazione. Dopo l’udienza a New York, Trump è tornato nella sua casa in Florida, a Mar-a-Lago, per un discorso in prima serata ai sostenitori della campagna. Una condanna non impedirebbe a Trump di candidarsi o vincere la presidenza nel 2024.

