E' l'ultima tappa del viaggio africano della vicepresidente americana

La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris ha visitato sabato la fattoria Panuka nel distretto di Chibombo, in Zambia, ultimo giorno del suo viaggio di una settimana in Africa. La visita di Harris in Africa ha compreso tre notti in Ghana, due in Tanzania e una in Zambia, prima del suo ritorno a Washington domenica. Il viaggio della Harris in Zambia è il primo da quando vi si recò da ragazza, quando il nonno materno vi lavorava. Era un funzionario indiano che ha contribuito al reinsediamento dei rifugiati dopo l’indipendenza dello Zambia dalla Gran Bretagna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata