Coinvolti due treni della Bnsf, nessun ferito negli incidenti

Due treni merce della Burlington Northern & Santa Fe Railway sono deragliati negli Stati Uniti in due diversi incidenti in Arizona e nello stato di Washington. Fortunatamente non ci sono stati feriti e non è chiaro cosa abbia causato i deragliamenti. Il deragliamento a Washington è avvenuto su una banchina lungo Padilla Bay, nella riserva tribale Swinomish vicino ad Anacortes. In quest’ultimo incidente sono quasi 19.000 i litri di gasolio fuoriuscito con il Dipartimento di ecologia dello stato messo in allarme. Per il momento sembra che le perdite non abbiano raggiunto le falde acquifere né coinvolto la fauna della zona.

