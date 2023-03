Da due mesi negli Stati Uniti, l'ex presidente brasiliano è pronto a tornare nel suo Paese

Accoglienza da star per l’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, intervenuto alla convention dei repubblicani americani alle porte di Washington. “Ringrazio Dio per la missione di essere stato presidente del Brasile per un mandato. Ma sento nel profondo che questa missione non è ancora finita”, ha detto Bolsonaro nel suo discorso. L’ex capo di stato brasiliano, che ha lasciato il suo Paese a fine dicembre dopo l’assalto ai palazzi governativi, si è rifugiato negli Usa ma sarebbe pronto a tornare in patria entro questo mese.

