L'incidente a Bedford: detriti sparsi per centinaia di metri

Un’esplosione in una fonderia alla periferia di Bedford, nello Stato americano dell’Ohio, ha provocato un grande incendio, causando almeno un morto e una dozzina di feriti. Le squadre di emergenza sono state intervenute in una azienda di metalli nei pressi di Cleveland dopo che la violenta esplosione ha scosso il terreno, spargendo detriti per un paio di centinaia di metri e danneggiando diversi veicoli. Il denso fumo nero che si è sprigionato nel cielo era visibile per chilometri.

