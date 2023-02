Arrestato il presunto killer, tra le vittime l'ex moglie e il patrigno

Sei persone sono morte nella contea di Tate, in Mississippi, a causa di una serie di sparatorie. Il presunto killer – un 52enne – è stato arrestato. Le vittime – tra le quali l’ex moglie e il patrigno dell’omicida – sono state uccise in luoghi diversi, tra cui una stazione di servizio e due abitazioni. “Crediamo che abbia agito da solo, il suo movente non è noto”, ha spiegato Il governatore del Mississippi. Del caso si occupa anche l’Fbi.

