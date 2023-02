L'ex presidente degli Stati Uniti torna sui social dopo la sospensione decisa per l'assalto al Campidoglio

Gli account Facebook e Instagram di Donald Trump sono stati riattivati. Nick Clegg, presidente global affairs di Meta, la società che opera i due social network, il mese scorso aveva annunciato che la revoca della sospensione nei confronti dell’ex presidente sarebbe giunta “nelle prossime settimane”, poiché l’azienda aveva stabilito che Trump non era più “un rischio serio per la sicurezza pubblica” e che erano stati allestiti dei “guardrail” per il suo ritorno.

La sospensione degli account di Trump era stata decisa “a tempo indefinito” dopo la tentata insurrezione del 6 gennaio 2021. Anche Twitter, un tempo la piattaforma più utilizzata da Trump, ha riattivato l’account dell’ex presidente, ma il tycoon ha deciso di rimanere fedele al suo social network personale, Truth.

