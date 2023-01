L'ex presidente americano era stato sospeso dopo l'attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021

Meta ha annunciato che ripristinerà gli account dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump su Facebook e Instagram nelle prossime settimane, poco più di due anni dopo averlo sospeso a seguito dell’attacco del 6 gennaio 2021 al Campidoglio. “La nostra determinazione è che il rischio per la sicurezza pubblica si sia sufficientemente ridotto”, ha dichiarato Nick Clegg, presidente degli affari globali di Meta, in un post sul blog. “Pertanto, nelle prossime settimane ripristineremo gli account Facebook e Instagram di Trump. Tuttavia, lo faremo imponendo delle salvaguardie per scoraggiare il ripetersi dei reati”.

Twitter ha ripristinato l’account di Trump a novembre dopo la sua acquisizione da parte del miliardario Elon Musk, ma l’ex presidente non ha ancora ripreso a twittare, optando invece per rimanere sulla sua piattaforma di social media, Truth.

