La perquisizione dell'Fbi, supervisionata dal Dipartimento di Giustizia, è durata quasi 13 ore

L’Fbi ha perquisito la casa del presidente Joe Biden a Wilmington, nel Delaware, portando alla luce altri sei documenti classificati. L’avvocato personale di Biden, Bob Bauer, afferma in una dichiarazione che la perquisizione di venerdì, supervisionata dal Dipartimento di Giustizia, è durata quasi 13 ore. L’Fbi ha tra l’altro preso alcuni appunti di Biden risalenti ai suoi anni come vicepresidente. Due scoperte di documenti precedentemente segnalate hanno scatenato critiche politiche su Biden mentre si prepara a lanciare la campagna per la rielezione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata