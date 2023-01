Il presidente americano: "Non c'è niente lì dentro"

Il presidente americano Joe Biden ha minimizzato la scoperta di documenti riservati e documenti ufficiali nella sua casa e nell’ex ufficio. “Abbiamo scoperto che una manciata di documenti è stata archiviata nel posto sbagliato”, ha detto Biden ai giornalisti durante un tour sui danni causati dalle tempeste in California. “Li abbiamo immediatamente consegnati agli Archivi e al Dipartimento di Giustizia”. Biden ha affermato di “collaborare pienamente” e di “non vedere l’ora di risolvere rapidamente la questione”. “Penso che scoprirete che non c’è niente lì”, ha detto ai cronisti.

Biden ha espresso frustrazione per il fatto che la questione dei documenti stesse emergendo mentre esaminava i danni della tempesta costiera, dicendo ai giornalisti di essere “infastidito” che gli fosse stato chiesto della gestione del materiale classificato anche se “abbiamo un problema serio qui”, in California. “Perché non mi fate domande a riguardo?”, ha insistito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata