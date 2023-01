Un miliardo di dollari di danni

Ancora altissima l’allerta in California per piogge e allagamenti, dopo il maltempo che in questi giorni ha investito lo Stato. Già da dicembre le prime tempeste: il bilancio dei morti fino a oggi è di 19 vittime. Venerdì seimila persone sono state evacuate e 20mila sono rimaste senza corrente elettrica. I danni superano, secondo le prime stime, un miliardo di dollari.

