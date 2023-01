Il presidente americano commenta il guasto tecnico che ha bloccato migliaia di aerei

Il presidente americano Joe Biden ha dichiarato di essersi consultato con il segretario dei Trasporti Buttigieg in merito allo stop ai voli in tutti gli Stati Uniti per un guasto tecnico. “Ho appena parlato con Buttigieg. Non sanno quale sia la causa – ha detto Biden – Il traffico aereo può ancora atterrare in sicurezza, ma non decollare in questo momento”.

