La Commissione della Camera che ha indagato sui fatti del 6 gennaio lo accusa di "insurrezione"

La Commissione della Camera dei rappresentanti Usa che ha indagato sull’insurrezione del 6 gennaio 2021, l’assalto a Capitol Hill, ha deferito l’ex presidente Donald Trump al dipartimento di Giustizia e chiede il processo per l’ex capo della Casa Bianca. Una richiesta non vincolante, ma politicamente rilevante. Tra le accuse contro l’ex presidente, anche quella di “insurrezione”. “Il nostro non è un sistema di giustizia in cui i fanti vanno in galera e le menti sono libere di fare ciò che vogliono”, ha detto Jamie Raskin, membro della Commissione.

