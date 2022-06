Il presidente della Commissione della Camera che indaga sull'attacco: "La violenza non fu un incidente"

(LaPresse) Quello messo in atto da Donald Trump fu un “tentato golpe” e le violenze culminate nell’attacco a Capitol Hill furono la diretta conseguenza del suo tentativo di sovvertire il risultato delle elezioni presidenziali. E’ un atto di accusa durissimo quello emesso dalla Commissione della Camera dei Rappresentanti nei confronti dell’ex presidente, nella prima udienza pubblica dell’indagine sull’insurrezione del 6 gennaio 2021, trasmessa in diretta in prime time dalle tv Usa. Durante l’udienza è stato trasmesso un lungo video dell’attacco a Capitol Hill, che ricostruisce quanto accaduto anche usando video inediti delle bodycam degli agenti.

