Le fiamme si sono propagate in una casa di West Penn

Un incendio in una casa di West Penn Township – nella contea di Schuylkill, in Pennsylvania – ha causato la morte di due vigili del fuoco, intervenuti con la squadra di pompieri della New Tripoli Fire Company per domare le fiamme. Le vittime avevano 36 e 59 anni. Altri due pompieri sono stati ricoverati per le ferite riportate durante le fasi di spegnimento. Il corpo di un’altra persona è stato scoperto fuori dalla casa sulla proprietà, mentre le due persone che vivevano nella casa unifamiliare a tre piani sono iuscite a sfuggire all’incendio. Oltre cento vigili del fuoco e ufficiali hanno risposto alla chiamata.

