Così il democratico dopo la vittoria al ballottaggio contro il rivale repubblicano Walker

Il democratico Raphael Warnock festeggia la vittoria al ballottaggio in Georgia contro il rivale repubblicano Herschel Walker: “Dopo una campagna combattuta è per me un onore pronunciare le quattro parole più potenti mai dette in una democrazia: il popolo ha parlato”, ha detto nel primo comizio dopo i risultati in un hotel nel centro di Atlanta. Il 53enne pastore battista è il primo senatore nero del suo Stato. “Sono pronto a difendere i lavoratori, a difendere le donne, a difendere i nostri figli. Sono pronto a costruire una Georgia più forte”, ha concluso.

