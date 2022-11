Più di 25 milioni di persone esposte al rischio delle tempeste

Un’ondata di maltempo e alcuni tornado hanno colpito il Sud degli Stati Uniti. Fino ad ora non sono stati segnalati danni gravi o feriti. Più di 25 milioni di persone sono state esposte al rischio delle tempeste in Georgia, Mississipi, Louisiana, Texas e Indiana. Il Centro nazionale di previsione delle tempeste ha dichiarato nelle sue previsioni che le città colpite potrebbero includere anche New Orleans, Memphis e Nashville in Tennessee e Birmingham, in Alabama.

