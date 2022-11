Il corteo della Festa del Ringraziamento da Central Park a Herald Square

Migliaia di persone hanno sfilato per le strade di New York alla parata del ‘Thanksgiving Day’, il giorno della Festa del Ringraziamento, che quest’anno cade il 25 novembre. La tradizionale celebrazione per le vie della Grande Mela ha visto molti carri allegorici e gonfiabili giganti sfilare per oltre 40 isolati da Central Park a Herald Square. Sui carri anche alcune celebrità, come l’attore Mario Lopez e la cantante Paula Abdul. La parata di quest’anno ha visto la partecipazione di 16 palloni giganti, 28 carri allegorici, 40 gonfiabili originali e tradizionali, 12 bande musicali, 10 gruppi di esibizioni, 700 clown e un Babbo Natale.

