Le parole della portavoce del Consiglio di Sicurezza nazionale americano

Sono arrivate anche le parole della Casa Bianca sui due missili russi caduti al confine tra Polonia e Ucraina che hanno causato due morti. “Abbiamo visto le notizie dalla Polonia e stiamo lavorando col governo polacco per raccogliere ulteriori informazioni. Al momento non possiamo confermare le notizie né nessuno dei dettagli. Determineremo quanto è accaduto e quali saranno i passi appropriati da compiere”, ha dichiarato in un tweet la portavoce del Consiglio di Sicurezza nazionale Usa, Adrienne Watson, in merito alle notizie che giungono dalla Polonia.

We’ve seen these reports out of Poland and are working with the Polish government to gather more information. We cannot confirm the reports or any of the details at this time. We will determine what happened and what the appropriate next steps would be.

— Adrienne Watson (@NSC_Spox) November 15, 2022