L'annuncio del presidente americano che, in Pennsylvania, ha presentato il suo Safer America Plan per ridurre il crimine armato

“Sono determinato a vietare le armi d’assalto in questo paese”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, presentando il Safer America Plan, la sua “strategia per ridurre ulteriormente il crimine armato, salvare vite umane e consentire alle famiglie americane di sentirsi più al sicuro nelle loro comunità” alla Wilkes University, nella piccola cittadina di Wilkes Barre in Pennsylvania.

