Letitia James dal palco: "Non torneremo indietro ai ganci di filo metallico"

(LaPresse) Centinaia di manifestanti sono scesi in piazza martedì anche a New York City per difendere il diritto all’aborto, minacciato da una bozza di parere della Corte suprema che potrebbe ribaltare la sentenza del 1973 che legalizzò l’interruzione di gravidanza negli Usa. Al raduno organizzato a Lower Manhattan c’erano anche la comica Amy Schumer e la Procuratrice generale dello stato Letitia James, appena eletta nel consiglio comunale della Grande Mela. “Non torneremo indietro ai giorni in cui usavamo i ganci di filo metallico”, ha urlato dal palco la donna, rivelando di aver abortito quasi due decenni fa. “Il diritto di controllare i propri corpi è un diritto fondamentale sancito dal 14esimo emendamento”, ha aggiunto la politica democratica. Proprio ieri il governatore repubblicano dell’Oklahoma Kevin Stitt ha firmato una legge che vieta l’aborto dopo la sesta settimana di gravidanza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata