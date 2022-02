Il rapper è stato immortalato mentre fuma marijuana sulle scale del palco

(LaPresse) Sono tanti i momenti che hanno segnato il 56° Super Bowl, vinto dai Los Angeles Rams al termine di un match deciso a 85 secondi dalla fine: dalle giocate dei protagonisti agli spalti gremiti del SoFi Stadium di Inglewood, passando per gli iconici spot fino all’attesissimo half time show che ha visto protagonisti Dr.Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar e, a sorpresa, 50 Cent. Ce n’è poi un altro di momento, immortalato casualmente delle telecamere, che nelle ultime ore sta facendo il giro del web: poco prima della sua perfomance Snoop Dogg è stato ripreso mentre fumava uno spinello sulle scale del palco. E sui social è pioggia di commenti ironici come quello di un utente che scrive: “Snoop ha il ‘green pass’ per fumare erba ovunque”. D’altronde lo stesso rapper di Long Beach non ha mai nascosto il suo amore per la marijuana e nel 2014, durante una puntata del Jimmy Kimmel Show, ha candidamente ammesso di aver addirittura fumato alla Casa Bianca durante una visita all’allora presidente Barack Obama. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

