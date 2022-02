Grande show nell'intervallo: si sono esibiti tutti i re dell'hip hop con Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem e Kendrick Lamar

I Los Angeles Rams hanno battuto i Cincinnati Bengals 23-20 e hanno vinto il Super Bowl, la finalissima del campionato di Football Americano che è l’evento sportivo più seguito negli Stati Uniti.

Ha preso parte a sorpresa anche 50 Cent allo spettacolo dell’intervallo del Super Bowl, ed Eminem si è platealmente inginocchiato in quello che è considerato lo show più atteso d’America e che ormai ha assunto quasi più importanza della stessa partita. Si sono esibiti tutti i re dell’hip hop con Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem e Kendrick Lamar che si sono esibiti in uno spettacolare medley dei loro più grandi successi.Quando ha terminato di cantare “Lose Yourself”, Eminem si è inginocchiato e si è tenuto la testa tra le mani in un apparente tributo all’ex quarterback dei San Francisco 49ers Colin Kaepernick, che si è inginocchiato durante l’inno nazionale per protestare contro la brutalità della polizia nel 2016 dando il via a questa tradizione tra gli sportivi, soprattutto negli Usa. La NFL ha negato le indiscrezioni secondo le quali avrebbe tentato di impedire a Eminem di compiere il gesto. “Abbiamo guardato tutti gli elementi dello spettacolo durante le prove di questa settimana ed eravamo consapevoli che Eminem l’avrebbe fatto”, ha detto il portavoce della lega, Brian McCarthy.

Quello dell’intervallo è stato uno spettacolo unico, con il SoFi Stadium trasformato in una discoteca. Dr. Dre e Snoop Dogg hanno aperto lo spettacolo con “Next Episode” e “California Love”. 50 Cent, che non era tra gli artisti annunciati, ha iniziato con il suo “In Da Club” mentre era appeso a testa in giù. Mary J. Blige ha cantato un medley dei suoi successi. La folla ha accompagnato gli artisti con luci a led che lampeggiavano coordinate con i ritmi dello spettacolo, trasformando l’intero stadio in uno spettacolo di luci. Un’esplosione di fuochi d’artificio ha infine illuminato il cielo mentre il sole tramontava fuori e lo spettacolo si è concluso, con Snoop e Dre che si sono esibiti in “Still Dre”.

