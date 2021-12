Testata l'enorme sfera sulla Times Tower: stanotte ammesse in piazza solo 15mila persone

A New York fervono i preparativi per la notte di San Silvestro. Il Capodanno a Times Square è un appuntamento imperdibile, ogni anno, per migliaia di cittadini e turisti. Ma dopo la “serrata” dello scorso anno a causa della pandemia, anche quest’anno la nuova ondata di Covid impone restrizioni particolari. Nella celebre piazza newyorchese saranno ammesse “solo” 15mila persone, vaccinate e con obbligo di mascherina.

Intanto gli organizzatori hanno testato le luci della grande sfera in cima all’edificio di One Times Square (la Times Tower). Stanotte la sfera – che contiene 32.000 luci e più di 2.500 cristalli – sarà abbassata per il conto alla rovescia che porterà New York nel 2022.

Il sindaco della Grande Mela, Bill de Blasio, ha affermato di voler mostrare come la città cerchi di resistere e di uscire dalla pandemia.

