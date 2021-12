Discorso alla nazione del presidente degli Stati Uniti

(LaPresse) – “Avete un obbligo verso voi stessi, verso la vostra famiglia. E francamente – so che sarò criticato per questo – verso il vostro paese. Fatevi vaccinare ora. È gratis. È conveniente”. Così il presidente americano Joe Biden in un discorso alla nazione sulla pandemia di Covid-19. “Io lo prometto, salva delle vite. E onestamente penso che sia il vostro dovere patriottico” ha aggiunto Biden che avverte: “Omicron è dominante ma niente panico, non siamo tornati al marzo 2020″.

Il capo della Casa Bianca dice inoltre che “i vaccinati hanno motivo di preoccuparsi”, quindi chiede di fermare quella che definisce una pericolosa disinformazione su tv e social: “C’è chi fa soldi diffondendo bugie, è sbagliato e immorale”.

