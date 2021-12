Il direttore regionale Hans Kluge ha avvertito i paesi di prepararsi a un "aumento significativo" dei casi

Il direttore regionale dell’Oms Europa, Hans Kluge, ha avvertito i paesi di prepararsi a un “aumento significativo” dei casi di Covid-19 mentre la variante Omicron si diffonde e ha consigliato l’uso diffuso di booster per la protezione. Lo riporta il Guardian. “Possiamo vedere un’altra tempesta in arrivo – ha detto Kluge-. Entro poche settimane, Omicron dominerà in più paesi della regione, spingendo ulteriormente i sistemi sanitari già tesi sull’orlo” della saturazione. “Boost, boost, boost”, ha esortato Kluge ricordando che “il booster è la difesa più importante contro Omicron”.

Da quando è stata rintracciata alla fine di novembre, Omicron è stato rilevata in almeno 38 dei 53 paesi della regione europea dell’Oms ed è già dominante in molti di essi, tra cui Danimarca, Portogallo e Regno Unito, ha sottolineato Kluge in conferenza stampa a Vienna martedì.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata