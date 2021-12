Avvertimento del presidente americano alla Russia

Il presidente americano Joe Biden ha mandato un messaggio chiaro a Vladimir Putin: “Non accetto linee rosse sull’Ucraina”. Parole chiare che arrivano in un momento in cui crescono sempre di più i timori di un’imminente invasione russa in Ucraina. A darne notizia sono gli stessi media americani, Ap e Washington Post, che citano documenti dell’intelligence a stelle strisce secondo cui Mosca progetta di dar avvio nel 2022 all’invasione. “Siamo consapevoli delle azioni della Russia da molto tempo e la mia aspettativa è che avremo una lunga discussione con Putin”, ha aggiunto il capo della Casa Bianca.

