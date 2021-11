La coppia presidenziale in Delaware, a Rehoboth beach

(LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la First Lady Jill hanno fatto una passeggiata, domenica, su una spiaggia a Rehoboth del Delaware. Il presidente non ha risposto a nessuna domanda dei giornalisti. Cappellino da baseball, occhiali da sole e tenuta sportiva per la coppia presidenziale, seguita in lontananza dagli agenti della scorta.

