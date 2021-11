È la prima donna e asiatica a guidare la capitale del Massachusetts

(LaPresse) Michelle Wu fa la storia. La 36enne politica statunitense, figlia di immigrati taiwanesi, è stata eletta sindaca di Boston. Wu, candidata del Partito Democratico, è la prima donna e asiatica a guidare la città, capitale del Massachusetts. “Grazie per aver riposto la vostra fiducia in me per servire la città come prossimo sindaco di Boston”, le prime parole di Wu dopo la proclamazione a prima cittadina. “Abbiamo detto che queste cose sono possibili. E oggi anche gli elettori di Boston hanno detto che tutte queste cose sono possibili”, ha aggiunto. “Ai coraggiosi candidati che si si sono uniti a me in questa storica corsa, la consigliera Essaibi George, che ha lottato duramente durante tutta questa campagna, grazie per il vostro servizio”.

