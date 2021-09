Il presidente Usa all'Assemblea Generale dell'Onu: "Siamo tornati al tavolo dei forum internazionali"

Lungo discorso di Joe Biden all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il presidente americano ha voluto nuovamente segnare un cambio di passo rispetto al suo predecessore Trump, ribadendo che gli Stati Uniti si stanno riprendendo il ruolo di leadership sulle questioni internazionali: dal cambiamento climatico alla salute globale senza contare la sfida della pandemia.

Siamo nuovamente impegnati nell’Oms

“Siamo tornati al tavolo dei forum internazionali, in particolare delle Nazioni Unite, per focalizzare l’attenzione e stimolare l’azione globale su sfide condivise, ha dichiarato il capo della Casa Bianca che ha poi aggiunto: “Siamo nuovamente impegnati presso l’Organizzazione mondiale della sanità e stiamo lavorando in stretta collaborazione con Covax per fornire vaccini salvavita in tutto il mondo. Abbiamo nuovamente aderito all’accordo sul clima di Parigi e stiamo correndo per riprendere un seggio nel Consiglio per i diritti umani il prossimo anno all’Onu”.

