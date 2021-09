20 anni fa le Twin Towers abbattute dagli aerei di Al Qaeda

(LaPresse) – Il Memoriale dell’11 settembre a New York è stato illuminato all’alba nel 20esimo anniversario dell’attacco terroristico che causò il crollo delle Twin Towers. Oggi a Ground Zero sorge un monumento formato da due piscine e un museo che ricorda la strage di Al Qaeda in cui morirono 2.606 persone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata