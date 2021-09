Il segretario di Stato americano sarà impegnato in colloqui sull'Afghanistan

(LaPresse) Il segretario di Stato americano, Anthony Blinken, è partito nella notte per il Qatar dove sarà impegnato in una serie di incontri e colloqui in quello che è il suo primo viaggio da quando i talebani hanno preso il potere in Afghanistan. Blinken, che poi andrà in Germania, è alla ricerca di un fronte comune con gli alleati. Importante in tal senso è il ruolo del Qatar considerato il legame del ricco emirato del Golfo con i talebani.

